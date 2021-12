Miami Dolphins mit siebtem Sieg in Folge in der NFL

Das Team aus Florida setzte sich zum Abschluss der 16. Spielwoche auswärts mit 20:3 gegen die New Orleans Saints durch. Vor der Partie hatten beide Mannschaften jeweils sieben Siege und sieben Niederlagen.

New Orleans mit Personalproblemen

Die Saints hatten aufgrund einiger Corona-Fälle große Probleme. Das unterstreicht ein Wert des Statistik-Portals "Next Gen Stats". Demnach standen bei New Orleans bereits 57 unterschiedliche Spieler in der Startformation und damit mehr als bei jedem anderen Konkurrenten.