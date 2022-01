Eklat von Brown: Trainer schließt Verletzung als Grund aus

Der 33 Jahre alte Football-Profi Brown war im dritten Viertel der Partie so verärgert, dass er sein Trikot auszog und vom Feld ging, nachdem er von Arians ausgewechselt worden war. Den Fans auf der Tribüne hatte Brown sein Trikot und seine Handschuhe zugeworfen und war mit nacktem Oberkörper in die Kabine gegangen.

Arians widersprach der Behauptung, dass Brown vom Feld gestürmt sei, weil ihn eine frühere Knöchelverletzung behindert habe. "Es ist ziemlich offensichtlich, was passiert ist. Er hat das Feld verlassen, und das war's" , sagte Arians und wollte sich öffentlich auch nicht zur Diskussion äußern, die er mit dem Profi an der Seitenlinie geführt hatte. "Wir hatten ein Gespräch, und er verließ das Feld" , sagte der 69 Jahre alte Trainer knapp.

Immer wieder für Aufsehen gesorgt

Brown war am Montagabend (03.01.2022) in New York Zuschauer bei der 104:118-Niederlage der Brooklyn Nets gegen die Memphis Grizzlies in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. In der Vergangenheit hatte er immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zu Beginn der vergangenen Saison war er zu den "Bucs" gewechselt. Die ersten acht Wochen war er von der Liga wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex gesperrt gewesen, dann gewann er mit seiner Mannschaft den Super Bowl. Zuletzt war Brown wegen eines gefälschten Impf-Ausweises zu drei Spielen Sperre verurteilt worden.

dpa | Stand: 04.01.2022, 10:32