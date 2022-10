NFL Cardinals gewinnen Duell der Enttäuschten gegen Saints Stand: 21.10.2022 08:09 Uhr

Im Duell zweier zuvor enttäuschender und enttäuschter Teams der NFL haben die Arizona Cardinals gegen die New Orleans Saints gewonnen. Die 49ers melden einen spektakulären Neuzugang.

Die Cardinals stehen nach dem 42:34-Erfolg bei einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen. Die Saints haben weiter erst zwei Siege auf dem Konto.

Drei Interceptions von Saints-Quarterback Andy Dalton zerstörten am Donnerstag (20.10.2022, Ortszeit) alle Hoffnungen der Gäste aus New Orleans, weil die Verteidiger der Cardinals zwei davon sofort zu einem Touchdown verwerteten. Der zuletzt in der Kritik stehende Spielmacher der Cardinals, Kyler Murray, blieb ohne abgefangenen Pass und hatte einen Touchdown-Pass.

Murray: "Zwei Touchdowns sind riesig"

"Die Abwehr hat uns den Rücken freigehalten, zwei Touchdowns, das ist riesig. Wir können viel besser spielen, ich kann viel besser spielen" , sagte Murray.

Hopkins mit Saisondebüt nach Dopingsperre

DeAndre Hopkins, der nach einer Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Doping-Regeln der National Football League erstmals in dieser Saison spielen durfte, kam für die Cardinals auf zehn gefangene Pässe über 103 Yards, blieb aber ohne Touchdown. "Die Energie, die er aufs Spielfeld bringt? Er ist ein spezieller Spieler" , sagte Murray.

49ers holen McCaffrey von den Panthers

Die San Francisco 49ers, die am Sonntag auf die Kansas City Chiefs treffen, haben sich mit einem spektakulären Neuzugang zu einem echten Titelkandidaten gemacht und Christian McCaffrey geholt. Der Runningback kommt vorbehaltlich des Medizinchecks von den Carolina Panthers im Austausch für Zugriffsrechte bei zukünftigen Drafts, wie die Panthers mitteilten.

Der 26-Jährige ist der wohl vielfältigste und damit beste Runningback der National Football League und hat seine Stärken nicht nur beim Laufen mit Ball, sondern auch beim Pässe Fangen.