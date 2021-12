NFL - Aaron Rodgers bricht Packers-Touchdown-Rekord

Beim 24:22-Sieg gegen die Cleveland Browns am ersten Weihnachtsfeiertag verbuchte Rodgers drei Touchdown-Pässe und kommt nun auf insgesamt 445 - drei mehr als Favre, dessen Ersatzmann Rodgers zu Beginn seiner Karriere war.

Nach dem Rekord-Touchdown wurde ein Video-Glückwunsch von Favre an seinen Nachfolger im Lambeau Field eingespielt: "Ich habe eine Bitte. Hole uns einen weiteren Super Bowl. Glückwunsch."

Auf einem guten Weg

Die Packers mit dem Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown stehen bereits als Divisionssieger fest und sind auf dem besten Weg, als topgesetztes Team in die Playoffs zu starten. Das würde ihnen ein Freilos und Heimrecht bis zum Conference-Finale garantieren. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Packers das jeweils verloren, was im Sommer beinahe zu einem Ende der Zeit von Rodgers bei den Packers geführt hätte. Seinen einzigen Super-Bowl-Sieg hatte der 38-Jährige 2010 gefeiert.