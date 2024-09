NFL-Saison beginnt Chiefs empfangen Ravens - Topspiel zum Saisonstart Stand: 04.09.2024 17:55 Uhr

In der Nacht zu Freitag (02.20 Uhr deutscher Zeit) erfolgt der Startschuss für die neue Saison der National Football League (NFL). Zur Eröffnung stehen sich zwei Titelanwärter gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen der Teams liegt noch nicht allzu lange in der Vergangenheit, in den Playoffs der letzten Saison kreuzten sich zuletzt ihre Wege. Mahomes und Co. hatten im Januar das bessere Ende für sich und konnten die Ravens mit 17:10 besiegen.

Von Joel Denker

Die neuen Gesichter der NFL

Besonders im Fokus stehen wieder die Quarterbacks. Mit Patrick Mahomes und Lamar Jackson haben beide Teams zwei der dominantesten Spieler der NFL in ihren Reihen. Beide konnten sich bereits mehrfach zum wertvollsten Spieler einer Saison krönen. Mahomes gelang dies in den Spielzeiten 2018 und 2022, während Jackson die Saisons 2019 und 2023 als MVP beendete.

Lamar Jackson und Patrick Mahomes nach dem Conference Championship Game 2024

Auch Travis Kelce mischt mit

Nachdem Tight End Travis Kelce das Eröffnungsspiel der Saison 2023/24 mit einer Knieverletzung verpasste, ist er in dieser Spielzeit wieder mit von der Partie. Der Superstar, der in der spielfreien Zeit einen hoch dotierten Podcast-Vertrag unterschrieb und mit seiner Freundin Taylor Swift um die Welt tourte, ist jetzt wieder voll auf den Sport fokussiert. Sein Pendant auf der anderen Seite, Mark Andrews, verpasste einen Teil der zurückliegenden Saison, nachdem er sich eine Fraktur im Bein zuzog. Zur neuen Saison ist der Leistungsträger, der kurz nach dem Ende des Spiels seinen 29. Geburtstag feiert, wieder im Vollbesitz seiner Fähigkeiten. Beide Tight Ends gehören zu den Leistungsträgern ihrer Mannschaften und den besten Spielern auf ihrer Position.

Derrick Henry vs. Chris Jones

Beide Teams konnten die meisten ihrer Leistungsträger halten, lediglich in der Defensive haben beide Teams in Jadeveon Clowney und Patrick Queen (Ravens) und L'Jarius Sneed (Chiefs) vereinzelt Schlüsselspieler verloren. Mit Derrick Henry bekommen die Baltimore Ravens namhafte Verstärkung auf der Position des Running Backs. Henry, zuletzt aktiv für die Tennessee Titans, konnte in den vergangenen Spielzeiten mehrfach über 1000 Yards in einer Saison erlaufen. 2023 war er hinter Christian McCaffrey der Running Back mit den zweitmeisten Yards im Laufspiel (1167 Yards). Henry wird bei den Chiefs auf Defensive Tackle Chris Jones treffen. Jones gilt als einer der besten Verteidiger der Liga und dürfte, ausgestattet mit einem neuen Vertrag, hochmotiviert in die neue Saison starten.

Derrick Henry in ungewohnten Farben zum Start der neuen Saison

Ravens mit neuem Defensive Coordinator

Zachary Orr ist der neue Verantwortliche für die Verteidigung der Ravens, nachdem Mike Macdonald neuer Hauptübungsleiter der Seattle Seahawks wurde. In der vergangenen Saison war die "Secondary" der Ravens, also die Cornerbacks und Safeties, die meist im hinteren Teil des Felds die Pässe verteidigen, die beste der Liga. Sie ließen im Schnitt die wenigsten Punkte zu (16,5), verzeichneten die meisten Sacks (60) und konnten gemeinsam mit den New York Giants die meisten Bälle zurückgewinnen (31). An diese Statistiken soll jetzt möglichst angeknüpft werden.

Für Orr hätte die Saison durchaus mit einer leichteren Aufgabe beginnen können. Die Kansas City Chiefs sind, seitdem Mahomes am Ruder ist, eine der am meisten gefürchteten Offensiven der NFL. Die letzte Saison bildete statistisch da zwar eine Ausnahme, da die Chiefs im Schnitt nur 21,8 Punkte pro Spiel erreichten (niedrigster Wert, seitdem Patrick Mahomes Quarterback des Teams ist), aber zum Titel reichte es trotzdem.

Spektakel zu Beginn

Knapp sechs Stunden vor dem Spiel öffnen die Parkplätze des Arrowhead Stadiums ihre Pforten, wo die Fans sich auf das Spiel einstimmen werden. Traditionell erblickt im Vorfeld des Spiels das Championship-Banner des Superbowl-Siegers das Licht der Öffentlichkeit, bevor US-Star Coco Jones die Nationalhymne performt. Danach erfolgt der Kickoff zur 105. NFL-Saison.