Von Hand-Größe bis Sprint-Bestzeit NFL-Combine: Die letzte Hürde vor dem NFL-Draft Stand: 02.03.2023 12:20 Uhr

Jedes Jahr findet im Rahmen der Vorbereitungen auf den NFL-Draft der NFL-Combine statt. Vom 27. Februar bis zum 6. März finden sich die besten College-Spieler, die im kommenden NFL-Draft gewählt werden können, in Indianapolis ein. Dort messen sie sich in diversen Athletik-Disziplinen, durchlaufen medizinische Untersuchungen und müssen sich in (Job)-Interviews mit interessierten NFL-Teams beweisen.

Von Tim Rausch

Gewicht und Körperfettanteil, Körper- und Hand-Größe und die Armlänge - vor den athletischen Tests werden die Spieler erstmal rundum vermessen und geben erste Presse-Interviews. Die athletischen Übungen gehen dann vom 2. bis zum 5. März - je nach Positionsgruppe.

Zu den körperlichen Übungen zählen der Sprint über 40 Yards, Weit- und Hochsprung aus dem Stand, Shuttle-Läufe über 20 und 60 Yards, der "Three Cone Drill", bei der auch seitliche Beweglichkeit geprüft wird, und das Bankdrücken. Zudem durchlaufen die Spieler positionsspezifische Übungen, die ihre Football-Fähigkeiten hervorheben. Beispielsweise zeigen Quarterbacks verschiedene Würfe über unterschiedliche Distanzen, Wide Receiver durchlaufen Passfang-Situationen und Defensive Liner zeigen ihre Technik, mit der sie gegnerische Spieler überwinden.

Combine als Boost für athletisch starke Spieler

Für die anwesenden Scouts, Manager und Trainer der NFL-Teams bietet der NFL-Combine eine gute Möglichkeit, der Evaluierung der College-Spieler ein weiteres Puzzle-Stück hinzuzufügen. Spieler, die in den Übungen mit ihren technischen und physischen Fähigkeiten punkten und abseits des Feldes einen positiven Eindruck hinterlassen, können ihr Spielerprofil aufpolieren und womöglich im NFL-Draft nach oben klettern, also früher gedraftet werden.

Vergangenes Jahr legte der damalige Pass Rusher der Georgia Bulldogs, Travon Walker, Bestzeiten für seine Position auf. Er überzeugte mit seiner Physis, seinem Tempo, seiner Agilität und seiner Power - so sehr, dass ihn die Jacksonville Jaguars wenige Monate später an erster Stelle im NFL-Draft 2022 wählten, obwohl Walker vorher eigentlich kein Kandidat für die Plätze ganz oben im Tableau war.

Der spätere erste Pick im NFL-Draft 2022, Travon Walker, bei einer Übung.

Spieler, die in diesem Jahr schon zum klaren Kreis der potenziellen Erstrundunden-Picks zählen, sind beispielsweise die Quarterbacks Bryce Young, Will Levis, Anthony Richardson und C.J. Stroud oder die Pass Rusher Will Anderson Jr. und Tyree Wilson.

Bryce Young verzichtet auf Teilnahme an Übungen und Athletik-Tests

Doch nicht alle stellen sich den Tests und Übungen. Bryce Young, der als erster Spieler gewählt werden könnte, verzichtet beispielsweise auf eine Teilnahme an den positionsspezifischen Übungen und Athletik-Tests.

Spieler, die zu den Top-Kandidaten zählen, ließen in der Vergangenheit häufiger die Übungen und Tests aus, so auch Joe Burrrow (heute Cincinnati Bengals), Kyler Murray (heute Arizona Cardinals) oder Chase Young (heute Washington Commanders).

Combine-Ergebnisse können auch schaden

Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe: Beispielsweise wollen die Spieler keine Verletzungen riskieren, die dazu führen, dass sie später gewählt werden und damit weniger Gehalt und Prestige bekommen. Für Spieler wie Bryce Young, der auch ohne athletische Übungen beim Combine weit vorne ausgewählt wird, ist der Mehrwert also marginal und sollte er also nicht die hohen Erwartungen in den Tests und Übungen erfüllen, könnte er sein Ansehen verringern.

Allerdings liegt bei Bryce Young das Augenmerk ohnehin auf seiner Größe und seinem Gewicht. Kritiker befürchten, dass der Quarterback, der zu den kleineren und leichteren Passgebern am College zählte, nicht den nötigen Körperbau hat, um in der NFL zu bestehen.