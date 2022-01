Quotenkönig Football - Die Medienmacht der NFL

52 Millionen Zuschauer hatten die Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills am Abend des 23. Januars. Football ist und bleibt König in den US-Medien. Das veranlasst viele große Unternehmen Präsenz zu zeigen, auch wenn sie dafür Summen in Millionenhöhe in Kauf nehmen müssen.