NFL Ende der Magie - kein Touchdown durch Amon-Ra St. Brown Stand: 25.09.2022 22:45 Uhr

Sechs Spiele hintereinander war Footballprofi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions in der NFL ein Touchdown gelungen. Nun ist diese Serie geendet.

Am Sonntag (25.09.2022) ging St. Brown bei der 24:28-Niederlage bei den Minnesota Vikings leer aus. Damit teilt er sich die Bestmarke weiter mit zwei ehemaligen NFL-Spielern. Leon Hart (1951) und Herman Moore (1994) war es wie St. Brown in sechs Begegnungen in Serie jeweils gelungen, sechs Punkte in der Endzone einzusammeln.

Der 22 Jahre alte Deutsch-Amerikaner hätte sich in Minneapolis mit seinem siebten Streich alleine an die Spitze setzen können, doch das misslang. St. Brown fing bei der zweiten Niederlage im dritten Spiel sechs Pässe für 73 Yards Raumgewinn.

Drittes Spiel, dritte Niederlage für die Las Vegas Raiders

Sein älterer Bruder Equanimeous holte dagegen in der US-Profiliga mit den Chicago Bears durch ein 23:20 gegen die Houston Texans am dritten Spieltag den zweiten Sieg.

Die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL verloren und kommen überhaupt nicht in Schwung. Gegen die Tennessee Titans gab es am Sonntag ein knappes 22:24 mit vielen vergebenen Gelegenheiten. Ein erfolgloser Versuch für zwei Punkte nach dem letzten Touchdown weniger als zwei Minuten vor dem Ende, besiegelte die dritte Niederlage der Raiders, die ihren eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht werden.

Miami Dolphins überraschen

Für Überraschungen sorgten die Miami Dolphins mit dem 21:19 gegen die als Titelfavorit gehandelten Buffalo Bills um Quarterback Josh Allen und die Indianapolis Colts mit einem 20:17 gegen die Kansas City Chiefs. Die Dolphins sind mit drei Siegen in drei Spielen weiter ohne Makel unterwegs und ließen sich auch von einer Kopfverletzung ihres Quarterbacks Tua Tagovailoa nicht aus der Ruhe bringen, der die Partie nach einer Pause aber beenden konnte. Die Bills dagegen mussten die erste Niederlage verdauen - so wie die Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes.

Ebenfalls den dritten Sieg der Saison holten die Philadelphia Eagles durch ein 24:8 gegen die Washington Commanders.

Cleveland Browns siegen zum Auftakt

Zuvor hatten sich die Cleveland Browns zum Auftakt des 3. Spieltags in der NFL gegen die Pittsburgh Steelers am Donnerstagabend (22.09.2022) mit 29:17 (7:0, 6:14, 3:0, 13:3) durchgesetzt. Quarterback Jacoby Brissett führte Cleveland zum zweiten Saisonerfolg. Brissett hatte beim 29:17 zwei Touchdowns und blieb ohne Fehlpass.

Brissett ist eine Übergangslösung für die Browns, die Deshaun Watson verpflichtet und mit einem 230 Millionen US-Dollar schweren Fünfjahresvertrag ausgestattet haben. Auflaufen darf Watson wegen einer Elf-Spiele-Sperre der NFL aber frühestens im November gegen sein Ex-Team, die Houston Texans. Er war von 24 Frauen wegen sexuellen Missbrauchs verklagt worden.

Steelers-Rookie Pickens mit spektakulärem Catch

Für die Aktion des Spiels sorgte aber George Pickens. Der Rookie von den Steelers fing einen eigentlich zu lang geratenen Pass spektakulär mit weit ausgestrecktem rechten Arm und zog ihn noch an sich. Damit erinnerte Pickens an einen legendären Catch von Odell Beckham junior aus dem Jahr 2014, die Szene lief im Internet rauf und runter.

Für die Steelers war es in der ersten Saison nach dem Rücktritt von NFL-Urgestein Ben Roehtlisberger die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel. Sein Nachfolger als Quarterback, Mitchell Trubisky, brachte 20 seiner 32 Pässe zu einem Mitspieler und erlief einen Touchdown selbst.