NFL - Superstar-Quarterback Russell Wilson wechselt nach Denver

Zwar dürfen Trades in der NFL erst ab dem 16. März offiziell gemacht werden, wenn das Vertragsjahr ausläuft, doch dass Wilson nach Denver geht, hat die Liga selbst schon auf ihren Social-Media-Accounts verkündet, nachdem mehrere NFL-Insider die Information am Dienstagabend (08.03.2022) über den Äther brachten.

Nach zehn sehr erfolgreichen Jahren in Seattle mit diversen individuellen Auszeichnungen verlegt der 33-Jährige seine sportliche Heimat nun in Richtung Colorado zu den Broncos.

Als Seattle 2014 seinen einzigen Meistertitel holte, demontierten die Seahawks mit Wilson Denver damals mit 43:8.

Zu viele Schwachstellen in Seattles Kader

Denver gibt für den Ausnahmespieler eine Menge ab. Insgesamt fünf Draftpicks, darunter je zwei für die erste und zweite Runde in den kommenden Talente-Auswahl-Runden, ermöglichen Seattle einen Neuafbau mit jungen Spielern. In Seattle, das im Kader diverse größere Schwachstellen hat, war man offenbar der Meinung, dass man das Team um Wilson herum zeitnah nicht mehr in die Verfassung bekommen kann, um nochmal um einen Titel mitzuspielen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ein solcher Neuaufbau, in Football-Jargon "Rebuild" genannt, ist in der NFL nicht untypisch. Wenn Teams über Jahre ihre besten Spieler teuer bezahlt haben und diese in ein höheres Alter kommen, oder eben nach und nach zu viele Schwachstellen im Kader entstehen, greift man in der NFL zum Umbruch und setzt auf eine mittel- und langfristige Strategie mit Erfolgen im Draft und sichert sich deshalb möglichst viele Auswahlrechte dort.

In Tight End Noah Fant und Defensivspieler Shelby Harris kommen immerhin noch zwei gestandene NFL-Spieler zu den Seahawks als Teil des Tauschgeschäfts. Dazu gibt es noch Quarterback Drew Lock, der aber in Denver nie wirklich überzeugen konnte, als "Dreingabe".

Die Broncos wollen den Titel

Die Broncos gehen durch diesen Move "all in", so wie die LA Rams in der vergangenen Saison, in der sie nach großen und teuren Transfers den Super Bowl holten. Der Broncos-Kader ist jedenfalls jetzt auf dem Papier definitiv stark genug, um erstmals seit dem letzten Super-Bowl-Sieg 2016 wieder in die Playoffs zu kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Konkurrenz ist aber groß. In Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs und Justin Herbert von den Los Angeles Chargers spielen zwei weitere der aktuell stärksten NFL-Quarterbacks in dieser Saison in Denvers Divison, der AFC West.

Quelle: red/sid