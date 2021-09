Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady unterlagen in der US-Football-Liga bei den weiter unbesiegten Los Angeles Rams mit 24:34. Herausragender Spieler war Matt Stafford. Der Quarterback der Kalifornier, vor dieser Saison von den Detroit Lions gekommen, warf vier Touchdowns.

Auch das zweite Team aus Los Angeles konnte überzeugen. Die Chargers gewannen bei den Kansas City Chiefs, Super-Bowl-Champion 2020 und Vorjahresfinalist, mit 30:24. Schwacher Trost für Chiefs-Superstar Patrick Mahomes: Er erreichte in nur 49 Spielen und damit schneller als jeder andere Quarterback die Marke von 15.000 Passing Yards.

Zudem musste Kansas-Chefcoach Andy Reid nach der Partie mit dem Krankenwagen in ein Hospital gebracht werden. Er habe sich krank gefühlt, erklärten die Chiefs. Nach einer Untersuchung durch die Teamärzte in der Kabine entschieden sie, ihn vorsichtshalber ins Uni-Krankenhaus von Kansas City zu fahren. "Dem Trainer geht es gut, er ruht sich aus und ist einer stabilen Kondition", hieß es in der Mitteilung.