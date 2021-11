NFL - Newton zurück zu den Panthers, Beckham zu den Rams

Newton, der sich als Nachfolger von Superstar Tom Brady bei den New England Patriots nicht durchsetzen konnte, soll Spielmacher Sam Darnold vertreten. Der Stamm-Quarterback fällt mit einer Schulterverletzung mindestens vier Wochen aus.

Vor zehn Jahren hatten die Panthers Newton als Nummer-eins-Pick in die NFL geholt. In neun Jahren kam er für Carolina zum Einsatz und stellte etliche Rekorde für die Franchise auf. Im Super Bowl 50 verloren die Panthers mit MVP Newton 2016 gegen die Denver Broncos.

Odell Beckham Jr. nach Los Angeles

Sechs Tage nach seinem Rausschmiss bei den Cleveland Browns hat auch Odell Beckham Jr. einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 29 Jahre alte Wide Receiver einigte sich mit den Los Angeles Rams, die sieben ihrer bisherigen neun Saisonspiele in der NFL gewonnen haben.

Schon am Wochenende in San Francisco kann "OBJ" für sein neues Team zum Einsatz kommen. Beckham hatte nach seinem Wechsel von den New York Giants zu den Browns nie zu seiner Form gefunden, nach zwei für alle Seiten unbefriedigenden Jahren stellte Cleveland den Erstrundenpick der Giants aus dem Draft 2014 frei.

Dolphins besiegen Ravens

Zu Beginn des 10. Spieltags in der NFL bezwangen die Miami Dolphins derweil überraschend die Baltimore Ravens 22:10. Die Dolphins stehen in der AFC East auf Rang drei. Die Ravens führen trotz der Niederlage die AFC North weiter an.

sid | Stand: 12.11.2021, 08:03