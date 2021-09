Matt Prater plant Historisches: Am Sonntag (26.09.2021, Ortszeit) tritt der Star-Kicker der Arizona Cardinals an, seine eigene Bestmarke auszubauen. 2013 hat Prater den Rekord für das längste Field Goal im American Football aufgestellt - aus 64 Yards Entfernung, also gut 58,5 Metern. Nun will er kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 7:7 sein Team gegen die Jacksonville Jaguars in Führung bringen - mit einem Field Goal aus 68 Yards.

Praters Schuss geht genau in die richtige Richtung, gerät aber etwas zu kurz. Vor dem Tor landet er in den Armen von Jamal Agnew, den die Jaguars dort postiert haben. Agnew rennt los, schüttelt zwei Tackles ab, rennt und rennt - und schafft es bis in die Endzone.

109 Yards, von einer Endzone zur anderen - Agnew stellt damit den NFL -Rekord für den längsten Touchdown-Lauf ein, teilt sich die Bestmarke mit Cordarrelle Patterson (Minnesota Vikings, 2013) und Antonio Cromartie (San Diego Chargers, 2007).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Den eigenen Rekord verpasst, dem Gegner einen anderen Rekord aufgelegt - es hätte besser laufen können für Prater.

Justin Tuckers großer Auftritt

Es kommt noch schlimmer. Kurz darauf in Detroit: Die Baltimore Ravens liegen bei den gastgebenden Lions 16:17 zurück, nur noch drei Sekunden sind zu spielen. Kicker Justin Tucker hat die letzte Chance für Baltimore auf dem Fuß, müsste aber aus 66 Yards treffen - zwei Yards mehr als der Rekord.