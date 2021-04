Wenn sich zwei im zugegeben undurchsichtigen Geschäft des NFL -Drafts auskennen, dann wahrscheinlich der 89-Jährige Gil Brandt und sein drei Jahrzehnte jüngerer Kollege Mel Kiper Jr. Kiper analysiert für den Branchenprimus ESPN die Zuteilung der College-Talente an die NFL-Teams, die in der Nacht zu Freitag (30.04.) beginnt und insgesamt drei Tage dauert. "Der mysteriöseste Draft aller Zeiten" sei die diesjährige Ausgabe – von einem, der fast alles gesehen hat, was der Draft an Überraschungen und Kuriositäten zu bieten hat, ein bemerkenswertes Urteil.

Wohl nur noch überboten von dem wohl dienstältesten Draft-Beobachter Gil Brandt: "Das erinnert mich an die Zeiten, als wir Spieler drafteten und die dann erstmal ein Jahr zum Militär gingen" , sagt der Analyst des Portals NFL.com, der im 67. Jahr die Talente im American Football begutachtet. "Sehr selten sind sie als die gleichen Spieler zurück gekommen, die sie vorher waren. Das gleiche Prinzip gilt heute auch", so Brandt weiter.

Nur 18 Spiele in drei Jahren - keine Seltenheit

Der Grund für diese Einschätzung sind die aufgrund der Corona-Pandemie besonderen Umstände: Viele gute College-Teams absolvierten in der vergangenen Spielzeit keine oder kaum Spiele. Deren Spieler, von denen einige jetzt für die NFL-Teams zur Wahl stehen, hatten also eine unfreiwillige Pause. Andere eine freiwillige. Denn viele hoch gehandelte College-Athleten entschieden sich, obwohl ihre Teams spielten, für einen "Opt-out" und setzten die Saison aus. Teilweise aus Angst um die eigene Gesundheit, teilweise aus Sorge um Familienmitglieder.

Auch wenn sich die Möglichkeiten der Talentsichtung seit den Zeiten, in denen die Spieler vor dem Gang in die NFL noch eine Runde beim Militär drehen mussten, massiv verbessert haben - und jede noch so kleine Bewegung auf dem Feld mittlerweile selbst im College von zig Kameras erfasst wird - sind solche Pausen für die Teams ein Grund inne zu halten.

Ein Beispiel: Der vielversprechende Running Back Kenneth Gainwell verlor gleich vier Familienangehörige an das Coronavirus. Durch das ausgesetzte Jahr hat Gainwell in den Spielzeiten 2018, 2019 und 2020 am College bei den Memphis Tigers genau 18 Spiele absolviert. Das letzte davon Ende Dezember 2019. Vor 16 Monaten. Zum Vergleich: Najee Harris, ein anderer hoch gehandelter Running Back, bringt es im gleichen Zeitraum auf 41 Spiele. Ein himmelweiter Unterschied. Und einer, der entscheidend dafür sein kann, wann die Teammanager und Trainer "zuschlagen".