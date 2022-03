Nach 14 Jahren Atlanta: Ryan zukünftig Quarterback der Colts

Die Falcons hatten Ryan 2008 an dritter Stelle des Drafts ausgewählt. 2016 war er zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden und führte die Falcons in jener Saison in den Super Bowl - dort verlor das Team in der Verlängerung gegen die New England Patriots.

"Nur" ein Drittrundenpick

Während in Atlanta damit eine Ära endet, versucht man bei den Colts nun mit dem zum Saisonstart 37 Jahre alten Ryan zumindest für ein paar Jahre Konstanz auf der Quarterback-Position zu bekommen. Seit dem überraschenden Rücktritt von Andrew Luck im Jahr 2019 probierte Indianapolis es mit Jacoby Brissett, Philip Rivers und eben zuletzt Wentz - mit mäßigem Erfolg.

Die Falcons bekamen in dem am 21. März kommunizierten Tauschgeschäft lediglich ein Zugriffsrecht in der dritten Runde des Drafts von den Colts. Weil das Team sich in den vergangenen Wochen auch schon um Quarterback Deshaun Watson bemüht hatte und damit klar war, dass es nicht mehr mit ihrem Urgestein plant, waren die Falcons in einer vergleichsweise schlechten Verhandlungsposition. Watson entschied sich allerdings für einen Wechsel zu den Cleveland Browns. Die Falcons verpflichteten stattdessen den vertragslosen Quarterback Marcus Mariota.

Quelle: dpa/red