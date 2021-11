St. Brown mit Lions auch nach zehn NFL-Spielen ohne Sieg

Die Chiefs setzten sich am Sonntagabend (21.11.2021, Ortszeit) im eigenen Stadion deutlich mit 19:9 gegen die Dallas Cowboys durch und bleiben in der AFC West an der Spitze. Es war der vierte Sieg in Serie für Kansas City, nur die New England Patriots waren mit fünf Siegen in den vergangenen Wochen noch erfolgreicher als der Super-Bowl-Champion von vor zwei Jahren.

Weil die Los Angeles Chargers in einer am Ende wilden Partie gegen die Pittsburgh Steelers 41:37 gewannen, änderte sich am Abstand zwischen den Chiefs auf Rang eins der AFC West und den Chargers auf Rang zwei nichts.