Der 22 Jahre alte Deutsch-Amerikaner fing bei auslaufender Uhr den Pass von Quarterback Jared Goff in der Endzone und ermöglichte seinem Team das 29:27 gegen die Minnesota Vikings.

Nach zehn Niederlagen und einem Unentschieden brachen die Lions endlich den Bann. Es war für die Franchise fast auf den Tag genau der erste Sieg seit einem Jahr, zuletzt war der Klub am 6. Dezember 2020 erfolgreich gewesen.

Erst vierter deutscher Profi mit Touchdown

St. Brown ist erst der vierte NFL -Profi mit deutschem Pass, der einen Touchdown erzielt hat. Zuvor war St. Brown älterem Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und dem früheren NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück gelungen. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants.

St. Brown kam in der besten NFL-Partie seiner noch jungen Karriere insgesamt auf 86 Yards und zehn gefangene Pässe.

Tampa Bay gewinnt

Derweil gewann Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers bei den Atlanta Falcons 30:17. Superstar Tom Brady warf vier Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception. Mit dem abgefangenen Ball lief Falcons-Defensive-End Marlon Davidson in die Endzone.

Tight End Rob Gronkowski, an Bradys Seite dreimal mit den New England Patriots und einmal mit den Bucs NFL-Champion, gelangen zwei Touchdowns.

dpa | Stand: 05.12.2021, 22:41