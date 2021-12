Patriots gewinnen in NFL wichtiges Duell mit Bills

Johnson mit starkem Block vor Tochdown

Johnson bereitete mit seinem starken Block den Weg für den Patriots-Touchdown von Runningback Damien Harris vor und machte auch ansonsten viel richtig in der Partie, in der wegen des starken Windes in Buffalo vor allem die Laufspielzüge von Bedeutung waren. "Die Bedingungen waren einigermaßen herausfordernd" , sagte Belichick. Sein Quarterback Mac Jones warf in der ganzen Begegnung nur drei Pässe und kam auf lediglich 19 Yards.

Der siebte Sieg in Serie

Für die Patriots war der Sieg der siebte in Serie, so einen Lauf hat keine andere Mannschaft in der National Football League. "Wir sind einfach hart am Arbeiten und versuchen, uns aus dem Loch herauszuarbeiten, in dem wir am Anfang der Saison waren" , sagte Johnson. Von den ersten sechs Begegnungen hatten die Patriots noch vier verloren.

dpa | Stand: 07.12.2021, 07:17