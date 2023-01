Football in der NFL Brady und die "Bucs" erreichen die Play-offs Stand: 01.01.2023 23:14 Uhr

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben ihren ersten Matchball für den Play-off-Einzug in der Football-Profiliga NFL spektakulär genutzt.

Im Duell mit Verfolger Carolina Panthers setzte sich das Team um den Star-Quarterback dank eines starken vierten Viertels mit 30:24 durch, am Anfang des Schlussabschnitts hatten die "Bucs" noch 10:21 zurückgelegen.

Durch den Erfolg machte der Super-Bowl-Gewinner von 2021 den Sieg in der NFC South trotz mäßiger Bilanz bereits vor dem letzten Spieltag perfekt. Brady (45), der im 14. Jahr in Folge in den Play-offs steht, steuerte zum achten Sieg seines Teams im 16. Saisonspiel drei Touchdownpässe bei und blieb ohne Interception.

Auch die Giants stehen in den Play-offs

Ebenfalls in den Play-offs - und zum ersten Mal seit 2006 - stehen die New York Giants nach dem 38:10 bei den Indianapolis Colts. Im Bruderduell der deutsch-amerikanischen Passempfänger setzte sich Amon-Ra St. Brown mit seinen Detroit Lions gegen die Chicago Bears mit Equanimeous St. Brown deutlich mit 41:10 durch.

Ein Touchdown war beiden nicht vergönnt. Die Lions wahrten ihre Play-off-Chancen. Defensive Tackle David Bada gab für die Washington Commanders sein NFL-Debüt, er verlor mit dem Team aus der US-Hauptstadt 10:24 gegen die Cleveland Browns. Für den gebürtigen Münchner war es dennoch ein Festtag: Bada, der sich über das NFL Pathway Program ins Roster spielen konnte, erschien in Lederhosen am Stadion.