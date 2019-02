Mit der Startnummer drei legte Viktoria Rebenburg die Bestzeit im ersten Durchgang in Are vor. Schon als sie ins Ziel kam konnte man ahnen, dass ihr - trotz eines kleinen Patzers kurz vor dem Ende - ein hervorragender Lauf gelungen war. Denn Mikaela Shiffrin, die Topfavoritin aus den USA, war da schon im Ziel. Rebensburg war 44 Hundertstel schneller. "Ich habe während der Fahrt gemerkt, dass es vom Rhythmus her gar nicht so schlecht war, und einige Schwünge sehr gut getroffen" , sagte Rebensburg, "aber das Rennen ist noch nicht vorbei."

Shiffrin "nur" Vierte

Die Slowakin Petra Vlhova kam der Deutschen noch am nächsten. Auch sie baute, wie Rebensburg, einen kleinen Fehler ein, und kam mit 19 Hundertsteln Rückstand als Zweite ins Ziel. Dritte ist die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,37 Sekunden), die das Rennen eröffnet hatte. Dahinter folgen Shiffrin und die amtierende Weltmeisterin Tessa Worley (+0,73) aus Frankreich.

Die neue Weltmeisterin wird ab 17.45 Uhr im zweiten Durchgang ermittelt, Sportschau.de berichtet im Liveticker.