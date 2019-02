Ramona Siebenhofer aus Österreich geht am Freitag (08.02.2019) nach dem ersten Teil der ersten Alpinen Kombination bei der Weltmeisterschaft als Führende in den entscheidenden Slalom (ab 16.05 Uhr im Livestream und Ticker). Die 27-Jährige war in der Abfahrt den Wimpernschlag von 0,01 Sekunden schneller als die Slowenien Ilka Stuhec.

Ein Trio setzt dem Führungsduo im Nacken

Wendy Holdener beim Kombi-WM-Lauf in Are

Die knapp 1.930 Meter Streckenlänge mit 29 Toren meisterte Siebenhofer in 1:12,71 Minuten. Es scheint für die Österreicherin genau wie für Stuhec im Slalom aber kaum möglich, die Spitzenplätze zu verteidigen. "Ob ich genug Slalomtore habe, um ganz vorne mitzumischen, wage ich zu bezweifeln", sagte Siebenhofer direkt nach der Kombi-Abfahrt. Titelverteidiger Wendy Holdener (Schweiz/5. Platz/+0,41 s), Federica Brignone (Italien/6./+0,58 s) und Petra Vlhova (Slowakei/8./+ 0,71 s) sind auf Schlagdistanz. Alle drei sind im Slalom deutlich stärker einzuschätzen als Siebenhofer und Stuhec.



Vlhova rangiert zeitgleich mit Lindsey Vonn auf dem achten Platz. Die US-Amerikanerin riskierte bei ihrer Abschieds-Kombi nicht alles, war aber im Ziel zufrieden und fiebert dem Sonntag entgegen. Dann wird sie in der Spezial-Abfahrt ihr letztes Rennen bestreiten. Im Slalom wird Vonn am Nachmittag nicht mehr antreten.

Pfister einzige DSV-Starterin

Meike Pfister, die einzige deutsche Starterin, verkaufte sich teuer. Die 23-Jährige, die die Strecke "cool" findet, liegt auf dem 19. Platz und war nicht unzufrieden: "Oben habe ich einiges liegen gelassen, unten war es dann in Ordnung. Ich muss mir den Lauf aber noch einmal auf Video anschauen." Ihr Ziel für den Slalom, in dem sie als Jugendliche "sogar mal ziemlich gut war" , ist überschaubar: "Ins Ziel kommen, und dann noch so schnell wie möglich."

Kombi als Auslaufmodell

Die bislang letzte Kombinations-Weltmeisterin aus Deutschland ist Maria Höfl-Riesch (2013). In der Disziplin, bestehend aus Abfahrt und Slalom, gewann sie dreimal Gold, zweimal bei Olympischen Spielen, einmal bei einer WM.



1928 wurde erstmals eine Kombination gefahren, doch seit Jahren wird diese traditionelle Disziplin vom Weltverband FIS als Auslaufmodell behandelt und steht vor dem Aus. Am 13. Februar soll über das Schicksal der Kombination entschieden werden.

Shiffrin verzichtete auf mögliches Gold

Das Interesse hält sich in Grenzen - auch bei den Athletinnen. Nur 35 Starterinnen nahmen die Kombination in Are in Angriff, u.a. verzichtete Mikaela Shiffrin, die große Medaillenchancen gehabt hätte. Olympiasiegerin Michelle Gisin (Schweiz) fehlt verletzt.