WM-Riesenslalom: Schmid sensationell auf Medaillenkurs

Beim WM-Riesenslalom führt nach dem ersten Lauf der in diesem Winter überragende Alexis Pinturault. Nach Silber in der Kombination und Bronze im Super-G greift er jetzt nach Gold. Der Franzose legte in 1:17,55 Minuten eine Bestzeit vor, die von der Konkurrenz nicht zu knacken war. Am nächsten kam ihm noch der Italiener Luca Aliprandini (+0,40 Sek.).

Furioser Schmid rast auf Medaillenkurs

Alexander Schmid gelang die von ihm erhoffte Überraschung. Mit nur 0,56 Sekunden Rückstand liegt der 26-Jährige, der nicht zum Favoritenkreis zählte, nach einem heißen Ritt durch den Kurs als Dritter auf Medaillenkurs. " Es war ein Fight von oben bis unten ", sagte er nach seiner brillanten Vorstellung im ZDF-Interview. " Das ist der Wahnsinn ", seine Analyse mit Blick auf die Zeit. "I ch bin sprachlos, dass ich nur eine Sekunde hinten bin ."

Starke Konkurrenten hoffen auf zweiten Lauf

Doch die Konkurrenz sitzt Schmid im Nacken: Mathieu Faivre fehlen zwei Hundertstel aufs Podest. Der Kombinationsdritte Loic Maillard (FRA) hat 29 Sekunden auf den Oberstdorfer. Kombinations-Weltmeister Marco Schwarz schon knapp eine Sekunde.

Luitz auf Top-Ten-Kurs

Auch Stefan Luitz ging nach Bronze im Parallel-Event "mit viel Selbstvertrauen an den Start". Der 28-Jährige liegt vor dem zweiten Lauf (13.30 Uhr) noch auf Top-Ten-Kurs. " War zäh ", die Analyse von Luitz. " So eine Glatze bin ich schon lange nicht mehr gefahren ", sein Kommentar zu der eisigen Piste. Im zweiten Lauf hofft er, dass es noch ein Stück nach vorne geht. Für die vorderen Plätze sei " der Abstand zu groß. "

Stand: 19.02.2021, 11:01