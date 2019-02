Die Technikdamen machen es bei ihrem letzten WM -Wettbewerb in Are noch einmal spannend. Der rhytmisch gesteckte erste Lauf, lud die Spezialistinnen zum attackieren ein. Das versuchte zunächst Mikaela Shiffrin, die US -Amerikanerin ging als Zweite ins Rennen, konnte gesundheitlich angeschlagen aber nicht die Bestzeit vorlegen. Die setzte kurz danach die Schweizerin Wendy Holdener mit 57,08 Sekunden. "Ich probiere mich aufs Skifahren zu konzentrieren und nicht ans Endresultat zu denken" , sagt Holdener, die mit der Chance auf Gold natürlich keine Nerven zeigen will.

Hundertstel entscheiden über Podestplätze

Anna Swenn Larson (+0,11) schob sich auf Platz zwei noch vor Shiffrin (+0,15). Die Abstände sind aber auch auf den weiteren Plätzen extrem eng. Österreichs Katharina Liensberger fehlen gerade Mal 12 Hundertstel auf den Bronzeplatz. Petra Vlhová verlor im oberen Teil mehr Zeit und geht mit 31 Hundertstel Rückstand auf ihre amerikanische Dauerkonkurrentin ins Finale.

Geiger in den Top-Ten

DSV -Starterin Christina Geiger zeigte sich ebenfalls angriffslustig und kurvte einen starken Lauf in den Schnee. Als Siebte ist sie nur 1,36 Sekunden von einem Podestplatz entfernt. Auch Teamkollegin Lena Dürr war gut unterwegs, sie hat als 15. allerdings schon 2,37 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Marlene Schmotz brachte ihren Lauf dagegen nicht ins Ziel.

Die Entscheidung fällt um 14.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Sportschau.de Liveticker.

Thema in B5 aktuell, Samstag 11.55 Uhr

mla | Stand: 16.02.2019, 11:49