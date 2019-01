Die Topfavoriten in den alpinen Wettbewerben

Bis vor kurzem hätten wohl die meisten Alpin-Experten darauf getippt, dass Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher eine Bank für Gold in Are sind. Doch zuletzt waren sie nicht mehr unschlagbar. Ein Überblick über die Topfavoriten in allen Disziplinen. | mehr