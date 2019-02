Ski-WM in Are

Super-G: Rebensburg verpasst Podest bei Shiffrins WM-Sieg

Mikaela Shiffrin hat sich in Are zur Weltmeisterin im Super-G gekürt. Die US-Amerikanerin setzte sich in einem Wimpernschlagfinale gegen die starke Konkurrenz durch. Viktoria Rebensburg fehlten nur zwei Hundertstel aufs Podest.