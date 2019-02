Neuschnee, Wind - aber die WM-Abfahrt soll stattfinden

Schon am frühen Morgen kurz nach sechs Uhr hatte der Weltskiverband FIS verkündet, dass "Plan B" umgesetzt werden soll. Das heißt: Die WM-Abfahrt beginnt nicht am regulären Abfahrtsstart, sondern rund 200 Meter tiefer am Super-G-Start. Die Strecke ist dadurch rund einen Kilometer kürzer. Neuschnee in der Nacht und Wind haben zur FIS-Entscheidung geführt.

Möglicher Starttermin 12.30 Uhr

Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr soll die Streckenbesichtigung der Rennläufer stattfinden. Danach will die FIS die genaue Startzeit der Abfahrt bekanntgeben. Nach derzeitigem Stand soll der ursprüngliche Starttermin um 12.30 Uhr anvisiert werden.

Die ARD Sportschau überträgt die WM-Abfahrt der Herren im Fernsehen, im Livestream auf Sportschau.de und im Live-Ticker.