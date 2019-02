Erst Neuschnee und Nebel, dann Sonne: Damenabfahrt findet wie geplant statt

Anders als bei den Herren am Samstag (09.02.2019) wird vom regulären Abfahrtsstart begonnen. Los geht's um 12.30 Uhr. Am Morgen hatte es nach Neuschnee und Nebel noch nach möglichen Verschiebungen ausgesehen. Doch zwischenzeitlich war sogar die Sonne zu sehen. Die WM-Damenabfahrt kann wie geplant starten. Nach ARD-Informationen könnte lediglich noch der Start von ganz oben zum Kombinationsstart verlegt werden - falls das Wetter wieder schlechter wird.

Rebensburg eröffnet WM-Abfahrt

Viktoria Rebensburg wird das Rennen mit der Startnummer eins eröffnen, Kira Weidle kommt als Elfte, Michaela Wenig mit der Nummer zwölf. Im Fokus bei der WM-Abfahrt ist sicherlich Lindsey Vonn: Die US -Amerikanerin, die als Dritte ins Rennen geht, beendet nach der Abfahrt ihre Karriere.

Wie fit ist Lindsey Vonn?

Eine Medaille zum Karriereende wäre allerdings - anders als bei Aksel Lund Svindal am Vortag - eine Überraschung: Vonns Körper bereitet ihr schon länger Probleme und gab letzten Endes den Ausschlag für den Entschluss, aufzuhören.