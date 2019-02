Kombination: Shiffrin verzichtet, Holdener verteidigt und Pfister freut sich

Wendy Holdener

Die letzte Kombinations-Weltmeisterin aus Deutschland ist Maria Höfl-Riesch (2013). Sie wird es wohl auch für immer bleiben. In der traditionsreichen Disziplin, bestehend aus Abfahrt und Slalom, gewann sie dreimal Gold, zweimal bei Olympischen Spielen, einmal bei einer WM. "Die Kombination gewinnen nur die komplettesten Skifahrer", sagt die 34-Jährige.

Der alpine Zweikampf steht allerdings vor dem Aus. "Wir führen die große Diskussion, ob die alpine Kombination bei Großereignissen durch den Parallelslalom ersetzt werden soll. Das werden wir in Are entscheiden", sagte der Präsident des Skiweltverbands FIS, Gian Franco Kasper. Gut sieht es also nicht aus für das Format, wenn sich das FIS-Council am 13. Februar trifft.

Shiffrin verzichtet auf mögliches Gold

"Selbst eine Mikaela Shiffrin fährt ja nicht mit", hat Höfl-Riesch, die den Wettbewerb der Frauen am Freitag (11.00 Uhr Abfahrt/16.15 Slalom im ARD-Stream) kommentieren wird, ernüchtert festgestellt. Als Titelverteidigerin will sich dann Wendy Holdener (Schweiz) das Gold sichern. "Der Grobplan ist gesteckt. Ich versuche gut zu fahren, meinen Plan durchzuziehen und mein Bestes zu geben", so die 25-jährige Schweizerin. Zu den Favoritinnen zählen auch Federica Brignone (Italien) und Petra Vlhova (Slowakei). Olympiasiegerin Michelle Gisin (Schweiz) fehlt verletzt.

Pfister einzige DSV-Starterin