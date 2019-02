Der zweifache Kasper: Skiboss im Erklärungsmodus

Sport in Diktaturen

Kasper sei gefragt worden "Ist es leichter, in Diktaturen neue Skigebiete und Olympische Spiele durchzuführen oder in normalen Demokratien im Westen?" Er habe geantwortet: "Natürlich ist es leichter in Diktaturen, da wird nicht lange diskutiert, sondern einfach gemacht. Aber wir leben im Westen und wir haben uns mit unseren eigenen Gesetzen auseinanderzusetzen."