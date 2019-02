Ist Wendy Holdener die letzte Kombi-Weltmeisterin?

"Das ist theoretisch möglich" , sagte Gian Franco Kasper, Präsident des Weltskiverbands FIS, auf die Frage, ob bei der WM in Are zum letzten Mal Weltmeister in der Kombination gekürt werden. Zwar soll die Kombination nicht also Wettbewerb abgeschafft werden. "Aber es ist gut möglich, dass der FIS-Vorstand nächste Woche entscheiden muss oder will, dass wir bei den Weltmeisterschaften keine Kombination mehr haben, eventuell noch bei Olympischen Spielen. Aber das bleibt mal dahingestellt" , sagte Kasper im ARD-Interview.

Die FIS können beim Internationalen Olympischen Komitte zumindest eingeschränkt mitentscheiden: "Nehmen wir die Kombination raus, geben Parallelslalom rein und soweiter. Das schon" , so Kasper. Aber: "Es geht vor allem darum, dass wir im Weltcup, im ganzen Winter keinen Platz mehr haben für die Kombination - und das ist der Hauptgrund, warum die Kombination am Aussterben ist."

Kasper ist Kombination-Fan

Es liege vor allem am sehr engen Weltcup-Kalender, dass die Kombination auf der Kippe steht. "Sie können nicht sagen - ich übertreibe jetzt - in Kitzbühel machen wir keine Abfahrt und keinen Slalom mehr, wir machen nur noch Kombination. Da können Sie sich vorstellen, wie die reagieren werden" , sagte Kasper, der sich allerdings als Fan dieser alpinen Disziplin outete: "Die Kombination ist in meinen Augen - das ist rein persönlich - immer noch eine der interessantesten Angelegenheiten und Wettbewerbe, die wir haben. Und die zu verlieren, den ältesten alpine Wettkampf -das wäre wirklich schade."

Thema in: Sportschau im Ersten, 08.02.2019, 11.30 Uhr

Stand: 08.02.2019, 17:49