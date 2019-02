Josef Ferstl konnte eineinhalb Wochen nach seinem sensationellen Sieg in Kitzbühel die deutschen Medaillenhoffnungen im Super-G nicht erfüllen. Der 30-Jährige hatte wie zahlreiche Spitzenfahrer vor ihm mit den Tücken der Streckenführung zu kämpfen. "Es sind immer kleine Fehler bei, wenn man schnell fahren will", so Ferstl. "Es hatte keiner eine perfekte Fahrt" . Der Skirennfahrer vom SC Hammer lag nur 0,39 Sekunden hinter der Siegerzeit und ist mit Platz sechs "eigentlich happy. Ich kann zufrieden sein" , auch wenn bei einer WM die Medaillen zählen. "Das Glück war" auch mit Blick auf Viktoria Rebensburgs vierten Platz, "nicht auf unserer Seite." Knapp an einer Überraschung flog dann auch Dominik Schwaiger im Zielschuss vorbei. Der 27-Jährige sicherte sich mit einem Rückstand von gerade Mal 0,67 Sekunden einen Platz in den Top 15.

Paris neuer Weltmeister im Super-G

Den Überflieger gab aber Dominik Paris. Der Italiener jagte zwar auch nicht ganz fehlerfrei durch den Kurs, zog seinen Lauf aber auf einer engen Linie nach unten und setzte mit 1:24,20 Minuten die Bestzeit. "Ich bin sehr happy", strahlte Paris nach seinem Erfolg.

Jubel gab es auch im Team der Österreicher: Nur neun Hundetstel fehlten Vincent Kriechmayer zu Gold. "Ich freue mich irrsinnig über den zweiten Platz", so Kriechmayer. Den teilt sich der 27-Jährige mit dem zeitgleichen Franzosen Johan Clarey (+0,09).

Svindal zum Abschied nicht auf dem Podest

Aksel Lund Svindal konnte seinen Abschied vom Weltcup-Zirkus nicht mit einer Medaille krönen. Der Norweger wurde 16.. "Es gibt noch die Abfahrt", so Svindal, der vorallem die WM-Atmosphäre noch genießen will. Auch für Olympiasieger Matthias Mayer gab es kein Happy-End. Der Österreicher riskierte zuviel und sprang im Russi-Sprung am Tor vorbei. Titelverteidiger Erik Guy (Kanada) war nicht am Start - er trat vor der Saison zurück.

mla | Stand: 06.02.2019, 11:19