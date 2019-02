Schneefall, Wind, Nebel, schlechte Sicht auf der Areskutan-Piste: Das Wetter wirbelte in Are auch das Programm der WM -Abfahrt der Männer durcheinander. Ursprünglich sollte das Rennen um 12.30 Uhr starten. Schnell war klar, dass es nicht über die volle Distanz von 3.122 Metern zu absolvieren war. Man entschied sich für eine um gut ein Drittel verkürzte Strecke und eine Verschiebung des Starts auf 13.30 Uhr - obwohl das Wetter eher noch schlechter wurde.

Norwegisches "Lazarett" düpiert Konkurrenz

Zum denkwürdigen Rennen: Jansrud ging als Fünfter an den Start, ließ sich von den äußeren Bedingungen nicht beeindrucken. Im Gegensatz zum WM -Super-G zeigte der 33-Jährige eine aggressive Vorstellung, am Ende mit einer Zeit von 1:19,98 Minuten. Dabei hatte sich Jansrud im Januar in Kitzbühel zwei Finger gebrochen und fuhr mit bandagierter Hand.

Aber auch Svindal startete mit Handicap, fährt schon die gesamte Saison mit großen Schmerzen in den Knien. Die vergas der 36-jährige mehrfache Olympiasieger und Weltmeister beim letzten Rennen seiner langen Karriere. Alle Zwischenzeiten deuteten darauf hin, dass es knapp würde zwischen ihm und Jansrud. Tatsächlich fehlten Svindal im Ziel nur zwei Hundertstel.

Svindal schon vor 12 Jahren Doppelweltmeister in Are

Aksel Lund Svindal nach seinem letzten Rennen

Die beiden norwegischen Buddies strahlen während des Rest des Rennens aus der Leader's Box um die Wette. Was für ein toller Karriere-Abschluss für Svindal, der seine ersten beiden WM -Goldmedaillen (Abfahrt und Riesenslalom) 2007 ausgerechnet in Are geholt hatte! "Alles ist perfekt. So viele Norweger! Wir haben eine gute Show gemacht für die Zuschauer" , sagte Svindal in der ARD .

Von den Topfavoriten holt nur Kriechmayr eine Medaille

Dritter - mit einem Rückstand von 33 Hundertstel auf Jansrud - wurde Vincent Kriechmayr. Der Österreicher war - wie Super-G-Sieger Dominik Paris - als Topfavorit gehandelt. Der Italinier kam diesmal auf Rang sechs. Titelverteidiger Beat Feuz aus der Schweiz verpasste als Vierter um elf Hundertstel eine Medaille. Direkt hinter ihm landete der Österreicher Matthias Mayer.

Deutsche abgeschlagen