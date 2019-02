Bei der Ski- WM in Are ist der Slalom die letzte Chance auf eine Goldmedaille. Im Duell um den Titel musste Mitfavorit Henrik Kristoffersen mit Startnummer zwei vorlegen. Der Norweger flog nach seinem Titel als Riesentorlaufweltmeister selbstbewusst durch die Stangen. Was seine Zeit wert war, zeigte sich beim Lauf von Marcel Hirscher. Der Österreicher demonstrierte Slalom in Bestform. Hirscher nahm Kristoffersen satte 1,7 Sekunden ab. " Es war ein Lauf, den ich mir noch oft anschauen werde in meinem Leben ", so der ÖSV -Star im ZDF .

1:00,60 Minuten waren von der Konkurrenz zu toppen. Kombi-Weltmeister Pinturault fand im Steilhang nicht die ideale Linie und kassierte 0,56 Sekunden Rückstand auf die Richtzeit. Dahinter brachten sich Hirschers Teamkollegen in Position: Marco Schwarz (+1,22), Michael Matt (+1,35) und Manuel Feller belegten die Zwischenränge drei bis fünf. Kristoffersen reihte sich als Sechster ein.

Neureuther optimistisch

"Einen bestimmten Selbstzerstörungstrieb habe ich, von daher bin ich bereit für diesen Slalom" , sagte Felix Neureuther vor seinem wohl letzten WM-Rennen. Dem 34-Jährigen gelang zwar kein perfekter aber eine guter Ritt durch den Kurs. Sein Rückstand betrug als Elfter allerdings schon 1,07 Sekunden Sekunden auf den Bronzeplatz. "Es war eine sehr fehlerhafte Fahrt, leider Gottes. Es hat mich schon am dritten Tor ausgehoben, sonst wäre der Rückstand wohl ganz okay gewesen. Aber ich gebe nicht auf, da ist noch viel drin, bei so einer WM kann sich im zweiten Durchgang noch vieles drehen", so Neureuther.

Dominik Stehle ließ sein Potenzial aufblitzen, um auch weiter vorne mitzufahren. 3,31 Sekunden Rückstand reichten für den zweiten Durchgang. Linus Straßer fuhr einen Rückstand von 4,98 Sekunden ein und kam nicht in die Top 30.

