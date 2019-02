Pinturault auf Goldkurs - Schmid unter den Jägern

Der Franzose Alexis Pinturault hat beim WM -Riesenslalom mit Startnummer eins gleich die ideale Linie gefunden und in 1:09,97 Minuten die schnellste Zeit in den Schnee gekurvt. "Der erste Lauf war perfekt ", analysierte Pinturault, der um 17.45 Uhr als Führender ins Finale geht.

Auch Topfavorit Marcel Hirscher stürzte sich energiegeladen und mit vollem Risiko den Hang hinunter. Der Österreicher war zwar mit einer Erkältung angereist, zeigte aber im ersten Lauf, dass er dennoch im Kampf um die Medaillenplätze mithalten kann. Nur eine Zehntelsekunde fehlt dem 29-Jährigen auf die Bestzeit des Kombinations-Weltmeisters. "Hat gut gepasst" , so Hirscher. "Ich bin dabei."

Schmid auf Position sieben

Allerdings brachte sich der Norweger Henrik Kristoffersen mit nur acht Hundertstel hinter Hirscher in eine ebenfalls starke Position für den finalen Durchgang. Doch auch Thomas Fanara (+0,42), Loic Maillard (+0,75), Zan Kranjec (+0,84) und überraschend auch DSV -Fahrer Alexander Schmid (+0,92) haben weniger als eine Sekunde Rückstand auf Pinturault.

Bitteres Aus für Luitz - Knie angeschlagen

Stefan Luitz ging mit einem Handicap an der Schulter ins Rennen. Nach einem starken Start, bekam der Riesenslalomspezialist allerdings schon im oberen Teil einen Schlag ab und blieb mit dem Ski in Tor hängen. Das war's schon für den 26-Jährigen aus Bolsterlang, der von der Piste weg zur Untersuchung nach Östersund gebracht wurde. Laut DSV -Pressesprecher Ralph Eder hat Luitz ein instabiles linkes Knie. An dem hatte Luitz schon im Dezember 2017 einen Kreuzbandriss erlitten.

mla | Stand: 15.02.2019, 15:20