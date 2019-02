Abfahrt der Herren am Samstag auf der Kippe

Ferstl stürzt im Training

"Die nächsten beiden Tage werden wirklich schwierig" , sagte Renndirektor Hannes Trinkl. Das Training am Dienstag war wegen der Anreiseprobleme vieler Athleten gestrichen worden. Am Donnerstag gab es dann nur eine verkürzte Testfahrt.

Im Training am Freitag wäre Josef Ferstl fast gestürzt, als er nach einem Sprung die Kontrolle verlor und in Richtung Netz raste. "Ich habe sehr viel Glück gehabt heute" , sagte er. "Irgendwie habe ich das noch künstlerisch gemeistert, dass ich nicht einschlage." Verletzt habe er sich nicht, meinte Ferstl. "Jetzt merke ich noch nichts, vielleicht habe ich eine ganz leichte Zerrung." Auch Manuel Schmid kam mit einem blauen Auge davon. Ihm verschnitt es in der ersten Kurve die Ski, "ich musste dann zwei extra Kurven fahren, damit ich im Kurs bleibe. Das war schon eine kurze Schrecksekunde, kurz vorm Sturz" , sagte er.

Verschiebung oder Streckenverkürzung denkbar

Unter der Hand wird bereits spekuliert, ob beide Abfahrten - die der Männer und die der Frauen - am Sonntag (10.02.) ausgetragen werden. Eine Bestätigung dafür steht aber aus. Denkbar ist auch wie schon in der Vergangenheit ein kurzes Training im oberen Streckenteil am Morgen vor dem Rennen. Dann könnte über die volle Distanz gefahren werden.

Stand: 08.02.2019, 14:52