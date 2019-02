Viele Favoritinnen bei Vonn-Abschied

Kira Weidle verspricht "Vollgas"

Kira Weidle

Die deutschen Skirennfahrerinnen haben seit sechs Jahren bei einer WM keine Speed-Medaille mehr geholt. Kira Weidle (Starnberg) könnte das Warten in Are beenden. Die erst 22-Jährige ist in diesem Winter in einer Klasse-Form, fuhr bereits zweimal aufs Podium. Da geht was! "Ich bin absolut in der Angreiferrolle. Am Ende zählen die Medaillenränge - und die werden auch Vollgas attackiert" , sagte die gebürtige Stuttgarterin.

Und Viktoria Rebensburg (Kreuth) ist ja auch noch da. Nach dem unglücklichen vierten Platz im Super-G will es die 29-Jährige nochmal wissen. Meike Pfister (Krumbach) und Michaela Wenig (Lenggries) komplettieren das DSV-Quartett.

Würde eine deutsche Läuferin Edelmetall holen, wäre es die erste deutsche WM-Medaille in der Abfahrt, seit Maria Höfl-Riesch in Schladming vor sechs Jahren Bronze gewonnen hat. Es wäre mal wieder an der Zeit.

Stand: 09.02.2019, 14:55