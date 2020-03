"Infizierter Sport" - die wirtschaftlichen Folgen für den Sport

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 02:04 Min. . ARD.

Coronavirus sorgt für immer mehr Stillstand: Radsport - Maximilian Schachmann gewinnt Paris-Nizza / Biathlon - Martin Fourcade feiert Sieg zum Abschluss der Karriere / Fußball - Bundesligisten schalten in Stand-by-Modus nach Unterbrechung der Saison - SC Paderborn nach positivem Corona-Test in Teil-Quarantäne; Zahl der infizierten Spieler in Italiens Serie A gestiegen. | audio