Video: Biathlon-WM: Platz vier für Deutschland in der Mixed-Staffel

Sportschau. . 01:41 Min. . Das Erste.

Die deutschen Biathleten starten mit Platz vier in der Mixed-Staffel in die WM in Antholz. Die Auswahl um Arndt Peiffer und Denise Hermann hatte Schwierigkeiten am Schießstand, deshalb war nicht mehr drin. | video