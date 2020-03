Coronavirus - Tokio 2020 vor dem Aus?

In der Sportschau-Sondersendung am Sonntag, "Corona - Der Sport ist infiziert", diskutieren DOSB-Präsident Alfons Hörmann und Hockey-Nationalspielerin Selin Oruz über ein mögliches Aus der Olympischen Spiele in Tokio.