Sexueller Missbrauch im Sport: Recht auf Aufarbeitung

September 2018, ein Turntrainer steht vor Gericht. Er hatte seine Athletinnen sexuell missbraucht: 82 Fälle, 15 betroffene Sportlerinnen. Ihre Aussagen führten zum Urteil: drei Jahre und acht Monate Haft. Der Mann ging in Revision, der Fall liegt jetzt beim Bundesgerichtshof. Wann eine Entscheidung fällt ist unklar, das Verfahren läuft. Der Beschuldigte ist in der Zwischenzeit auf freiem Fuß. Im Sommer hatte die ARD -Doku "Das große Tabu" darüber berichtet.

Prävention braucht Aufarbeitung

Konstanze Winterstein-Walther, Therapeutin vom Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar, hat einige der inzwischen jungen Frauen betreut. Sie schließt nicht aus, dass es weitere Betroffene gibt. Das herauszufinden wäre Ziel einer Aufarbeitung im Verein. Die hat nach Ansicht der Expertin bisher nicht stattgefunden. Zum einen, weil damals tätige Personen teilweise noch immer in Führungspositionen sind, zum anderen, weil es ehrenamtliche Strukturen sind – wie meistens im Sport.

"Da bräuchte es von außen nicht nur einen Impuls von Fachleuten, sondern ein politisches Wollen, dass Aufarbeitung passiert, und dass das auch nicht unter der Regie eines Vereins passiert und auch nicht aus deren Mitteln heraus, sondern dass es den Auftrag gibt" , sagt Winterstein-Walther. Fachleute von außen müssten analysieren und Fördergelder - etwa vom Landessportbund, Kommune oder Stadt - müssten an eine solche Aufarbeitung gekoppelt werden, so ihre Idee.

Der betroffene Verein hatte den Trainer bei Bekanntwerden der Vorwürfe sofort suspendiert und auch ein Schutzkonzept erarbeitet. Generell sei Prävention auf Ergebnisse von Aufarbeitung angewiesen, so Sabine Andresen, Vorsitzende der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung. "Denn das stellt ja noch einmal ganz andere Fragen an die Verantwortung. Wer war denn mit beteiligt daran, dass Taten vertuscht worden? Wer hat sich denn nicht darum bemüht, dass dem betroffenen Kind, das sich anvertraut hat, geholfen wurde? Es ist deutlich unbequemer, zurückzublicken. Das ist vielleicht aus so einer menschlichen Perspektive erst einmal nachvollziehbar. Aber um so wichtiger ist einzufordern: Verbindet Prävention mit Aufarbeitung."

Im Sport hat sich schon einiges bewegt

Wie das funktionieren kann, kann auch den Handlungsempfehlungen entnommen werden, die die Kommission gerade vorgestellt hat. Im Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Sport hat sich schon einiges bewegt. Als die Pädagogin Birgit Palzkill vor mehr als zwanzig Jahren die erste Untersuchung zu Gewalt an Mädchen und Frauen im Sport vorlegte, wurde sie offen angefeindet. Inzwischen ist die ehemalige Basketballerin unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexuellem Missbrauch beim Landessportbund NRW .

Dort existieren seit langem Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt. Diese Programme hätten das Thema überhaupt erst aus der Tabuzone geholt. Nun sei beim LSB NRW ein Aufarbeitungsprojekt in Arbeit. "Die Täter haben sicherlich ein Interesse daran, dass keine Aufarbeitung stattfindet. Und in einem Verein, in dem ein Fall vorgekommen ist, sind die damals Aktiven ja auch traumatisiert worden. Die Menschen haben zum Beispiel dem Trainer vertraut und dieses Vertrauen ist auch missbraucht worden. Das sind unangenehme Erkenntnisse. Nichtsdestotrotz sind immer mehr Leute bereit, sich der Situation zu stellen, und sie brauchen dabei auch eine Unterstützung" , sagt Palzkill.

Impulse von ganz oben

Die kann unter anderem aus der Wissenschaft kommen. Sportsoziologin Bettina Rulofs von der Bergischen Universität Wuppertal hat mehrere Studien zu sexualisierter Gewalt im Sport vorgelegt. Wie Aufarbeitung im Sport funktionieren könnte, habe sie erst vor wenigen Tagen mit Fachleuten des organisierten Sports besprochen. " Es ist im Moment noch eine sehr komplexe Aufgabe. Es müssen wirklich noch konkrete Konzepte entwickelt, aber vor allem auch finanzielle Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Und was für mich klar ist, mit den Empfehlungen der Aufarbeitungskommission, die wirklich sehr solide sind, um überhaupt mal diesen Prozess auch gesellschaftlich zu beginnen, sind zurzeit zum Beispiel einzelne Sportvereine überfordert" , meint Rulofs. "Aber es wäre wünschenswert, dass die größeren Sportverbände und vor allem die Dachverbände des Sports hier aktiv werden und die Empfehlungen der Kommission ernst nehmen und entsprechende Prozesse initiieren."

Der Impuls dazu könnte jetzt von ganz oben kommen. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ist Mitglied im gerade gegründeten "Nationalen Rat" der Bundes-Familienministerin zur dauerhaften Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Und auf der DOSB -Mitgliederversammlung am kommenden Samstag sollen sich die Delegierten aller Verbände zu einem Präventionsmodell gegen sexualisierte Gewalt verpflichten. Gute Voraussetzungen, die Haltung der Kommission umzusetzen: Betroffene haben ein Recht auf Aufarbeitung und Institutionen die ethisch-moralische Pflicht dazu.

