Flucht übers Meer - Axel Mitbauer und die Flucht in seinem Element (Beitrag Sport inside vom 26.09.2011)

sport inside. . 09:32 Min. . Verfügbar bis 31.10.2020. WDR.

Fluchtversuche aus der DDR gab es viele. Doch wenige waren so spektakulär wie der von Axel Mitbauer. Fast 20 Kilometer schwamm der Spitzensportler durch die eiskalte Ostsee, nachdem ihm das Leben in der DDR zur Hölle gemacht worden war. Dieser Beitrag wurde erstmals am 26.09.2011 ausgestrahlt.