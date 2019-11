Bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 war es erstmals soweit: Die kleine DDR holte 66 Medaillen - und damit satte 26 mehr als die ausrichtende Bundesrepublik. Bis zum Mauerfall 1989 sollte sich das nicht mehr ändern, auch die Zahl der Olympiasieger aus dem Arbeiter- und Bauernstaat übertraf in der Folge die der Goldmedaillengewinner aus dem Westen eindeutig.

Der Leistungssport in der DDR, das war einst ein Markenzeichen, da horchte auch der Westen auf und schielte schon mal neidisch zu den Brüdern und Schwestern in der Ostzone rüber. Der Sport spielte eine zentrale Rolle, bildlicher Ausdruck waren die steif durchchoreographierten, riesigen Turnfeste im Zentralstadion in Leipzig, wie sie heute nur noch in der kommunistischen Diktatur in Nordkorea stattfinden.

Ideologische Überfrachtung des Sports durch die SED

Doch dies war nur die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite bestand aus der ideologischen Überfrachtung des Sports durch die Staatspartei SED, dem fortwährenden Kampf gegen den imperialistischen Klassenfeind, allen voran die "BRD", der Militarisierung des Sports durch die große Armeesportvereinigung in der DDR sowie der Sportorganisation der Schutz- und Sicherheitsorgane "Dynamo", denen viele DDR-Spitzenathleten angehörten.

Der Spitzensport hatte in der DDR einen klaren politischen Auftrag zu erfüllen. Das Ansehen des kleinen Landes sollte in der Welt gesteigert und die große Leistungsfähigkeit der Menschen zur Schau gestellt werden, koste es, was es wolle. Selbst vor Doping von Minderjährigen schreckten die DDR-Sportverantwortlichen nicht zurück, was zu zahlreichen und teils schwersten Gesundheitsschäden führte.

Ethik und Moral blieben auf der Strecke

Ethik und Moral der Verantwortlichen blieben auf der Strecke. Stattdessen regierte der Größenwahn. Die sehr teuer erkauften Sporterfolge sollten von der brutalen SED-Diktatur ablenken, unter der bis Februar 1989 noch Menschen an der innerdeutschen Grenze bei Fluchtversuchen erschossen wurden, wie der 20-jährige Chris Gueffroy aus Ost-Berlin.

Ein Schritt zurück: Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und der daraus resultierenden deutschen Teilung gingen der organisierte Sport in Ost und West unterschiedliche Wege. In der damals noch sowjetischen Besatzungszone wurde bereits 1948 der "Deutsche Sportausschuss" begründet.

Unterschiedliche Entwicklung in Ost und West

Während mit der Gründung der DDR 1949 der weitere Aufbau eines Staatssportsystems nach sowjetischem Vorbild erfolgte, strebte der bürgerliche Sport in West-Deutschland eine vom Staat autonome Sportbewegung an. Im Dezember 1950 wurde in Hannover der Deutsche Sportbund gegründet als Dachorganisation der Landessportbünde und Sportbünde. In der DDR indes erfolgte auf Anweisung der Staatsführung eine Verlagerung des organisierten Sports in die Betriebe und an die Stelle der Vereine traten die sogenannten "Betriebssportgemeinschaften" (BSG).

1957 erfolgte dann die Gründung des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) in der DDR. Dessen Aufgabe nach Anweisung der Sozialistischen Einheitspartei (SED) war es, die DDR-Bürger "zu gesunden, willensstarken Menschen zu erziehen, die bereit sind zur Arbeit und zur Verteidigung ihrer sozialistischen Heimat".

"Diplomaten im Trainingsanzug"

Der einflussreichste und von vielen gefürchtete Sportfunktionär der DDR war Manfred Ewald, Jahrgang 1926 und ab 1944 NSDAP-Mitglied, der von 1961 bis zu seiner Ablösung 1988 Chef des DTSB war und 1973 auch die Präsidentschaft im Nationalen Olympischen Komitee der DDR übernahm. Ewald wurde im Jahr 2000 vom Landgericht Berlin wegen seiner Mitverantwortung am DDR-Staats-Dopingsystem zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Die DDR-Staatsführung orientierte sich teils an der Tradition der Arbeitersportbewegung. Der einstige DDR-Staatschef Walter Ulbricht gab die Losung aus: "Jedermann an jedem Ort, einmal in der Woche Sport." Später änderte er dies auf "mehrmals in der Woche". Der motorisch eher unbegabte SED-Apparatschik Ulbricht inszenierte sich gerne als Vorturner bei großen Sportfesten und im DDR-Fernsehen als Hobby-Skiläufer oder Tischtennisspieler. Doch sein großes Ziel war, vor allem mit dem Leistungssport und den Athleten, die auch als "Diplomaten im Trainingsanzug" bezeichnet wurden, im Kalten Krieg die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft zu manifestieren.