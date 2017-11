Video starten, abbrechen mit Escape Bob - Lochner bester Deutscher bei Bascue-Sieg | Sportschau.de | 10.11.2017 | 01:10 Min. | Verfügbar bis 10.11.2018 | Das Erste

Lochner als bester Deutscher auf Rang sechs

Zweierbobs am zweiten Tag ohne Podest

Die Saison hatte für die deutschen Zweierbobs am Donnerstag so gut angefangen - am Freitag setzte sich der Erfolgslauf nicht fort. Das Podest blieb für die deutschen Herren weit entfernt.