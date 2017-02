Wimpernschlag-Sieg für Rennrodlerin Natalie Geisenberger

Mit einer Tausendstel-Sekunde Vorsprung - oder zwei Zentimetern - hat sich Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) den Sieg in Oberhof geholt. An ihrem 29. Geburtstag setzte sich die viermalige Gesamtweltcupsiegerin vor der neuen Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) und der Russin Tatjana Ivanova in 1:22,388 Minuten durch. Geisenberger und Hüfner überboten sich schon im ersten Lauf mit neuen Bahnrekorden. Im zweiten Lauf konnte Geisenberger die Bestzeiten auf der Bahn nochmals unterbieten und kam in 41.101 Sekunden ins Ziel.

Natalie Geisenberger bei ihrem Sieg in Oberhof

Dajana Eitberger (Ilmenau) fuhr nach einem völlig verkorksten 1. Lauf und Platz 14 mit einem tollen zweiten Lauf noch vor auf vier, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) belegte Platz 12. Die aus dem Erzgebirge stammende und seit Anfang Januar für Südkorea startende Aileen Frisch fuhr auf Rang 14.

Langlauf: Laura Gimmler und Elisabeth Schicho laufen auf Platz neun

Das Langlauf-Duo Laura Gimmler (Oberstdorf) und Elisabeth Schicho (Schliersee) hat beim Weltcup in Pyeongchang im Teamsprint Rang neun belegt. Die beiden DSV-Läuferinnen hatten in Abwesenheit der gesamten Weltelite 1:01,8 Minuten Rückstand auf Schweden, das mit Elin Mohlin und Maria Nordström in 20:37,1 Minuten gewann. Norwegen I mit Anna Svendsen/Silije Öyre Slind und USA I mit Sophie Caldwell/Ida Sargent hatten als Zweite und Dritte 1,7 beziehungsweise 6,1 Sekunden Rückstand auf die führenden Schwedinnen.

Snowboard: Kanadier Parrot siegt beim Air & Style in Innsbruck

Der Frankokanadier Max Parrot hat das berühmte Freestyle Air & Style in der Olympiaworld Innsbruck gewonnen. Dabei zeigte Parrot im zweiten Durchgang zum ersten Mal seinen neuen Sprung, den Backside Triple Cork 1620 Mute. Zweiter wurde das norwegische Nachwuchstalent Marcus Cleveland, der den ersten Stopp der Tournee in Peking gewonnen hatte. Platz drei ging an den Schweden Sven Thorgen.

Ski alpin: Kira Weidle bekommt Startplatz bei der Ski-WM in St. Moritz

Kira Weidle

Der Deutsche Skiverband ( DSV ) hat einen der beiden noch offenen Startplätze bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz an Kira Weidle vergeben. "Ihre Entwicklung in den letzten Jahren war ansprechend, und wir wollen ihr daher die Möglichkeit geben, erstmals bei Weltmeisterschaften an den Start zu gehen und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Karriere zu sammeln", sagte Alpindirektor Wolfgang Maier laut Mitteilung. Die 21 Jahre alte Sportlerin vom SC Starnberg gab im Januar 2016 ihr Weltcup-Debüt. In den bislang 15 Rennen war der 17. Platz im Super-G von Garmisch-Partenkirchen vor zwei Wochen ihr bestes Resultat.

Ski-WM beginnt am Montag

Einen weiteren Startplatz will der DSV in den kommenden Tagen an eine Technikerin vergeben. Die Ski-WM in der Schweiz beginnt offiziell am Montagabend mit der Eröffnungsfeier. Das erste Rennen ist der Damen-Super-G am Dienstag. Viktoria Rebensburg zählt dort zu den Kandidaten für eine Medaille.

Stand: 05.02.2017, 11:28