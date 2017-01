Wintersport-News vom Sonntag - Langlaufdamen überraschen mit Platz zwei

Langlaufdamen überraschen mit Platz zwei

Die deutschen Langlaufdamen haben beim Weltcup in Ulricehamn (Schweden) in der Staffel überraschend den zweiten Platz belegt. In der Besetzung Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Stefanie Böhler (Ibach), Viktoria Carl (Zella-Mehlis) und Sandra Ringwald (Schonach) musste sich das deutsche Quartett nur der in Bestbesetzung angetretenen norwegischen Mannschaft geschlagen geben. Die Norwegerinnen hatten sich von Beginn an vom Feld abgesetzt. Dahinter hielt sich das deutsche Team in einer Vierergruppe mit Schweden, den USA und Norwegen II. Während Norwegens Schlussläuferin unbedrängt den Sieg für ihr Team nach Hause lief, setzte sich Ringwald auf der Zielgeraden gegen die Klassesprinterinnen Hanna Falk (Schweden) und Jessica Diggins (USA) durch.

Snowboardcross: Deutsche bei Weltcup in Utah erfolglos

Martin Nörl

Die deutschen Snowboardcrosser kommen im WM-Winter nicht in Fahrt. Im zweiten Weltcup-Rennen der Saison war Rang 14 von Martin Nörl (Adlkofen) am Samstag das beste Resultat für die deutschen Snowboarder. Konstantin Schad (Fischbachau) landete am Ende nur auf Platz 47. Schon der Saisonauftakt im Montafon Mitte Dezember war enttäuschend verlaufen. In Solitude im US-Bundesstaat Utah hatten die Sportler nun mit starkem Schneefall und widrigen Bedingungen zu kämpfen. Die deutschen Starter kamen damit mit den schwierigen Bedingungen einfach nicht zurecht. Paul Berg verzichtete komplett auf den Wettkampf, weil er nach einem Trainingssprung am Freitag Schmerzen im Knie verspürte. Für den 25-Jährigen ist es seine Comeback-Saison nach einem Kreuzbandriss.

Den Sieg bei den Männern holte sich der Österreicher Alessandro Hämmerle, vor dem italienischen Weltcup-Führenden Omar Visintin aus Italien und dem US-Amerikaner Alex Deibold. Bei den Frauen gewann die tschechische Olympiasiegerin Eva Sarnkova souverän. Zweite wurde die Italieniern Michea Mioli. Auf Platz drei kam die vierfache Weltmeisterin Lindsey Jacobellis aus den USA

Heute steht auf derselben Strecke der zweite Boardercross der Saison auf dem Programm. Für Snowboard Germany werden wahrscheinlich Martin Nörl und Konstantin Schad an den Start gehen.

