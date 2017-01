Rodeln, Skicross, Langlauf, Shorttrack

Rodeln: Loch wieder nicht auf dem Podest

Felix Loch kommt einfach nicht in Fahrt und muss weiter auf einen Sieg warten. Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Innsbruck/Igls (27. bis 29. Januar) landete der Olympiasieger auf Rang vier und war damit bester Deutscher. " Wichtig ist, dass er wieder an Selbstvertrauen gewinnt ", sagte sein Vater, Bundestrainer Norbert Loch, und erkannte immerhin einen Aufwärtstrend: "Man hat gesehen, dass es langsam besser läuft in den vergangenen Wochen. Es sieht wieder mehr nach Rodeln aus, was er macht." Felix Loch ergänzte: "Ich hab das Beste daraus gemacht. Der Platz vier ist anscheinend gebucht - aber ich hoffe nur im Weltcup. In Innsbruck heißt es Vollgas geben. "

Video starten, abbrechen mit Escape Quo vadis, Felix Loch? | Sportschau | 15.01.2017 | 02:02 Min. | Verfügbar bis 15.01.2018 | Das Erste

Deutlich überlegen waren auf der Kunsteisbahn im Baltikum die russischen Rodler. Der Sieg ging an Semen Pawlitschenko, der eine Woche nach seinem EM-Titel am Königssee seine exzellente Form unter Beweis stellte. Auf den Plätzen hinter ihm landeten sein Landsmann Roman Repilow sowie Wolfgang Kindl aus Österreich. Die weiteren deutschen Athleten blieben beim Wettbewerb in Sigulda ohne Chance. Johannes Ludwig belegte Rang elf, der EM-Zweite Ralf Palik wurde nur 24.