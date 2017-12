Wintersport kompakt - Super-G wegen Nebels abgesagt

Eisschnellläuferin Pechstein Achte im Massenstart

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist beim Massenstartrennen in Salt Lake City auf dem achten Platz gelandet. Eine Woche nach ihrem Sieg in Calgary musste sichg die 45 Jahre alte Berliner diesmal geschlagen geben. Der Sieg ging an die Italienerin Francesca Lollobrigida vor der Chinesin Dan Guo und der Südkoreanerin Kim Bo-Reum. Der Massenstart gehört im Februar in Pyeongchang) erstmals zum Programm Olympischer Winterspiele.

Über 500 Meter enttäuschte der Chemnitzer Nico Ihle diesmal. In 34,64 Sekunden wurde er nur 18. bei 20 Startern und blieb zudem 0,27 Sekunden über seiner am Vortag aufgestellten deutschen Rekordzeit. Der Sieg ging an den Russen Ruslan Muraschow. Bei den Damen erreichte Judith Dannhauer über 500 m in 37,90 Sekunden den 13. Platz und sicherte sich beim Sieg der Japanerin Nao Kodaira die Norm für die Olympischen Spiele. Grund zur Freude gab es auch bei Roxanne Dufter. Die Inzellerin belegte über 1.500 Meter Platz acht und stellte in 1:54,73 eine neue persönliche Bestzeit auf.