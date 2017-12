Wintersport kompakt vom Sonntag

Pechstein, Hirschbichler, Dufter im Team auf Platz zwei

Claudia Pechstein

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) hat beim Eisschnelllauf-Weltcup im kanadischen Calgary in der Mannschaftsverfolgung an der Seite von Gabriele Hirschbichler und Roxanne Dufter (beide Inzell) einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) gemacht. Das Trio sicherte sich in 2:56,76 Minuten Platz zwei hinter Japan. Die Japanerinnen unterboten auf der schnellen Strecke mit 2:53,88 Minuten ihre eigene Weltrekordzeit aus dem November um knapp zwei Sekunden. Dritter wurde Kanada (2:56,80). Im Gesamt-Weltcup liegen die deutschen Frauen auf Rang drei, für die Olympia-Qualifikation müssen sie nach dem Weltcup in Salt Lake City (8. bis 10. Dezember) in der Gesamtwertung mindestens den sechsten Platz belegen. Außerdem stellten Pechstein und Co. die bislang zweitbeste Zeit im Weltcupjahr auf. Sollte diese in Salt Lake City von keinem Team unterboten werden, qualifiziert sich Deutschland ohnehin über die Wertung der beiden Top-Zeiten.