Wintersport kompakt - Rodler triumphieren

Sabrina Cakmakli

Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli hat im zweiten Halfpipe-Weltcup des Olympia-Winters den achten Platz belegt. Im US-amerikanischen Copper Mountain kam sie am Freitag im Finale nicht an ihre Leistungsgrenze und bekam nur 56,00 Punkte. Durch ihre Qualifikation für die besten Acht hatte die 23-Jährige aber bereits am Mittwoch die nationale Qualifikationsnorm für die Winterspiele in Pyeongchang erfüllt und kann mit einem Trip nach Südkorea planen. Cakmakli war schon bei den Winterspielen 2014 in Sotschi dabei. Der Sieg in den USA ging mit 83,00 Punkten an die Olympia- und WM-Zweite Marie Martinod aus Frankreich.