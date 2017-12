Wintersport kompakt vom Samstag

Deutsche Langläufer im Sprint chancenlos

Die deutschen Skilangläufer warten im Olympiawinter weiter auf ein Erfolgserlebnis. Auch zum Auftakt zweiten Weltcup-Station in Lillehammer lief es am Samstag (2.12.17) nicht gut für die DSV-Athleten: Sandra Ringwald (Schonach) überzeugte zwar wie schon eine Woche zuvor in Kuusamo mit Platz sechs in der Qualifikation zum Klassiksprint, schied aber erneut gleich in der ersten K.o.-Runde als Fünfte ihres Laufes chancenlos aus.

Neben Ringwald hatte aus dem zehnköpfigen DSV-Sprintaufgebot nur Katharina Hennig (Oberwiesenthal) den Prolog überstanden, doch auch für die 21-Jährige war im Viertelfinale mit großem Rückstand als Sechste und Letzte Endstation. Ausgeschieden in der Qualifikation waren die weiter formschwache Sprint-Spezialistin Hanna Kolb (Buchenberg/48.) sowie Stefanie Böhler (Ibach/45.), Victoria Carl (Zella-Mehlis/49.) und Elisabeth Schicho (Schliersee/54.). Bei den Männern verpassten wie schon in Kuusamo alle DSV-Starter die Runde der besten 30. Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) wurde 33., Thomas Bing (Dermbach) 47. und Andreas Katz (Baiersbronn) 70. unter 79 Startern.

Norwegen dominiert

Die Siege gingen an die Norwegerin Maiken Caspersen Falla und deren Landsmann Johannes Kläbo. Die Olympiasiegerin verwies die starke Finnin Krista Parmakoski und Sadie Björnsen aus den USA auf die Plätze. Kläbo, der auch den vierten Langlauf-Weltcup dieser Saison für sich entschied, hatte 0,83 Sekunden Vorsprung vor dem Tour-de-Ski-Sieger Sergej Ustjugow und dessen russischen Teamkollegen Alexander Bolschunow, der 1,29 Sekunden langsamer war.