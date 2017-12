Wintersport kompakt - Zacher wieder auf dem Podest

Auch Patrick Beckert verzichtet auf Eisschnelllauf-EM

Patrick Beckert hat das Zeug, auf den langen Strecke eine Medaille zu ergattern.

Nach Claudia Pechstein hat auch Patrick Beckert seinen Start bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften im russischen Kolomna vom 5. bis 7. Januar 2018 abgesagt.

"Es gibt in diesem Jahr für mich nur einen wichtigen Wettkampf. Und das sind die Olympischen Spiele. Darauf habe ich in den zurückliegenden vier Jahren hingearbeitet", so der Langstrecken-Spezialist aus Erfurt. Bei den Weltcup-Rennen in Übersee hatte der 27 Jahre alte WM-Dritte mit zwei Podest-Platzierungen überzeugt und seine Ambitionen auf eine Olympia-Medaille in Pyeongchang unterstrichen.

Über 5.000 Meter war Beckert in Calgary Dritter und in Salt Lake City Zweiter geworden und hatte den deutschen Rekord des Inzellers Moritz Geisreiter gleich um 6,01 Sekunden auf die neue Marke 6:07,02 Sekunden gedrückt. "Auf diese Zeit bin ich megastolz. Diese Rennen waren ein sehr guter Einstieg in das Olympia-Jahr", sagte Beckert, der nun die deutschen Bestmarken über 3.000, 5.000 und 10.000 Meter sowie im Mehrkampf hält.